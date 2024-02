Roma, funerali Giacomo Losi: quando e dove verranno celebrati

La Roma piange Giacomo Losi . Questa sera, in occasione di Roma-Cagliari, l'ex calciatore sarà a lungo ricordato per quanto fatto con la maglia giallorossa. Per lui è arrivato anche l'omaggio del presidente della Figc Gravina : "A pochi giorni dalla scomparsa di Gigi Riva, l'Italia del calcio perde un altro grande campione che ha dedicato la sua carriera ad una sola squadra, diventandone una bandiera e stabilendo un fortissimo legame con la città pur non essendovi nato. È stato un esempio di correttezza in campo e fuori, un vero capitano che ha saputo entrare nel cuore di diverse generazioni di tifosi"

Losi, fissati i funerali

Intanto, Roberto Losi ha fatto sapere attraverso i social quando saranno svolti i funerali del "Core de Roma: "Ciao a tutti. Domani alle ore 15.00 c/o la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma saluteremo il mio PAPÀ. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l' immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia".