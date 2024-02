De Rossi e la battuta sul Superbowl: "Ma ogni settimana me lo chiedete?"

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Cagliari, Daniele De Rossi è arrivato ai microfoni di Dazn per analizzare la partita (clicca QUI per leggere le parole complete). L'allenatore dei giallorossi ha parlato di Tiago Pinto, dei Friedkin e della prossima partita contro l'Inter. Sul finale c'è anche spazio per un siparietto con Pierluigi Pardo.