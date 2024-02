Diretta Roma-Cagliari 1-0: sblocca Pellegrini LIVE

ROMA - La 23ª giornata di Serie A si chiude con il 'monday night' dello stadio Olimpico che mette di fronte Roma e Cagliari (calcio d'inizio alle ore 20:45 ). I giallorossi, sesti in classifica a 35 punti in coabitazione con il Napoli (che ha una partita in meno), vanno a caccia della terza vittoria consecutiva - dopo quelle con Verona e Salernitana - con De Rossi in panchina. I rossoblù di Ranieri , reduci dal ko casalingo contro il Torino , cercano invece punti pesanti nella lotta salvezza e un risultato positivo in trasferta che manca da un mese ( 1-1 al Via del Mare , lo scorso 6 gennaio, contro il Lecce ). Segui il match in diretta .

Il difensore della Roma , Gianluca Mancini , è stato intervistato dai microfoni di Dazn prim del match contro il Cagliari di Claudio Ranieri : "La differenza di giocare a 3 o a 4 dietro? In 3 c'è un uomo in meno ma puoi essere più aggressivo. A quattro è più un lavoro di reparto e bisogna essere più compatti", sottolinea il difensore giallorosso che poi elogia De Rossi : "Il mister? Lo conoscevano già in tanti e si faceva apprezzare da compagno, avversario e da collaboratore. È una persona che conosce bene l'ambiente e la prima cosa che ha fatto è quella di averci tranquillizzato e di averci portato nuove idee ".

Su Ranieri : "Il mister ci dà serenità. Non siamo in una situazione semplice ma abbiamo ancora tante gare per recuperare punti. In ogni partita dobbiamo pensare di ottenere il massimo".

"Come fermare Lukaku? È un avversario tosto, sarà una bella gara e una bella sfida, ma siamo pronti". Così Alberto Dossena , difensore del Cagliari , ai microfoni di Dazn prima del match contro la Roma . Sui troppi gol subiti dalla squadra sarda, il centrale classe 1998 ammette: "Sicuramente ne abbiamo subito troppi per troppi sbagli nostri. Abbiamo lavorato e abbiamo preso Mina che ci darà sicuramente una grossa mano".

La squadra di De Rossi ha ottenuto due successi di fila in Serie A e potrebbe collezionare tre vittorie di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2023 (contro Frosinone, Cagliari e Monza in quel caso).

Minuto di silenzio , applausi e tanta commozione all' Olimpico per Giacomo Losi , ex leggenda giallorossa, scomparso ieri all'età di 88 anni.

Giallorossi subito a segno: calcio d'angolo battuto da Dybala , si crea una mischia in area di rigore con Pellegrini abile a ribadire in rete da due passi. Roma in vantaggio!

Angelino , al debutto in giallorosso, serve Lukaku : l'attaccante belga protegge il pallone e scarica per Dybala , fermato all'ultimo dalla difesa rossoblù. Inizio aggressivo della Roma .

20:15

La laziale Giorgia a Sanremo, il compagno Emanuel Lo all’Olimpico per la Roma

Il ballerino e coreografo si presenta allo stadio per la sfida contro il Cagliari mentre la cantante si appresta a vivere il Festival. (LEGGI TUTTO)

20:13

Roma-Cagliari, squadre in campo per il riscaldamento

Giallorossi e rossoblù fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Olimpico per il classico riscaldamento pre-partita.

20:10

Roma, contro il Cagliari all'Olimpico puoi sorridere: i dati

I giallorossi sono rimasti imbattuti nelle ultime otto gare, disputate all'Olimpico, contro il Cagliari in Serie A (6 vittorie e 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata in sei di queste, compresa l’ultima (1-0, 16 gennaio 2022): in questo parziale (dal 2013/14), contro nessun’altra formazione i giallorossi vantano più clean sheet in match casalinghi nella competizione (sei anche contro il Bologna, ma in nove incontri).

20:05

Roma, contro il Cagliari è festival del gol

I giallorossi sono andati a segno in tutte le ultime 16 partite giocate contro il Cagliari in Serie A (34 gol in totale, una media di 2.1 a partita): tra le squadre attualmente presenti nella competizione, solamente contro il Lecce (21) la formazione giallorossa vanta una striscia aperta più lunga di gare in gol che contro i rossoblù.

19:58

Roma-Cagliari, i numeri del match

I giallorossi hanno perso solo una delle ultime 17 gare di Serie A contro il Cagliari (12 vittorie e 4 pareggi) - 3-2, il 25 aprile 2021 - vincendo le ultime tre: i giallorossi potrebbero conquistare almeno quattro successi di fila contro i rossoblù nella competizione solo per la seconda volta, dopo esserci riusciti nel periodo tra il 1981 e il 1983, in quel caso con Nils Liedholm in panchina (serie di cinque).

19:55

Giacomo Losi, il ricordo della Roma: cosa succederà contro il Cagliari

L'iniziativa per ricordare la storica bandiera del club. Il tributo della Figc da parte del presidente Gravina: "Esempio di correttezza". (APPROFONDISCI)

19:48

Roma, De Rossi già insegue un record che resiste da 95 anni

L’allenatore, subentrato in corsa a Mourinho, vede già un traguardo suggestivo davanti agli occhi. (QUI I DETTAGLI)

19:43

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makombou, Azzi; Petagna, Lapadula. All. Ranieri.

19:40

Roma, il commovente omaggio a Losi

L'area hospitality dello stadio Olimpico è interamente dedicata a Giacomo Losi, ex bandiera giallorossa, scomparso nella giornata di ieri all'età di 88 anni. Un'immagine iconica, emozionante, della leggenda romanista accompagnata da una frase da brividi: "Appena sono arrivato a Roma mi sono innamorato, e non me ne sono mai voluto andare via".