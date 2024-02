Giacomo Losi, il ricordo della Roma: cosa succederà contro il Cagliari

Il match di stasera tra Roma e Cagliari sarà incentrato nel ricordo di Giacomo Losi. La storica bandiera giallorossa è scomparsa nella giornata di ieri, tra le lacrime dell'intera tifoseria romanista che l'ha sempre omaggiato per quanto fatto negli anni vissuti da calciatore con il club e per l'attaccamento mostrato nei confronti della maglia. Con la Roma, Losi ha vinto due Coppe Italia e una Coppa delle Fiere, totalizzando 386 presenze in Serie A, di cui 299 da capitano. Nel match di questa sera con il Cagliari, la Roma scenderà in campo con il lutto al braccio e sarà osservato un minuto di raccoglimento.