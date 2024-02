Dybala, il paragone con Totti e i messaggi a Mourinho

Dybala e il paragone con Totti

Proprio la Joya nel post partita ha commentato così a Dazn la vittoria: "Stasera ci siamo divertiti tutti, grande partita, abbiamo rischiato alla fine del primo tempo ma è stata una bellissima partita. De Rossi mi paragona a Totti per la libertà di giocare? Lui ha condiviso tanti anni con Francesco. Totti è stato unico a Roma e in Italia, posso avere solo piacere". Poi Dybala ha aggiunto: "De Rossi ha portato entusiasmo, conosce questa gente meglio di tutti. Abbiamo avuto settimane lungo per lavorare e questo è stato uno dei segreti".

Dybala su Mourinho

L'ultima battuta dell'argentino è su Mourinho: "Le cose che dovevo dirgli le ho dette a lui in privato. Non è bello perdere un allenatore a metà stagione, la colpa è di tutti e nel calcio pagano gli allenatori. Anche noi calciatori dobbiamo guardarci dentro e avere una ragione per quello che è successo".