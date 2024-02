De Rossi a Campo dei Fiori dopo il Cagliari: cosa ha fatto e con chi era

ROMA - La vittoria contro il Cagliari è già alle spalle e Daniele De Rossi si rilassa insieme alla moglie Sarah al centro di Roma. L’attrice e modella, su Instagram, ha postato una serie di scatti che ritraggono il tecnico al mercato di Campo dei Fiori. Una normale mattina da passare in relax tra compere e amore. “Ti amo” si legge nella scritta di una storia: dedica speciale di Sarah per il suo Daniele. Gli impegni sulla panchina giallorossa non hanno impedito la spesa del martedì. Un momento speciale da marito e moglie, lontani dalla mondanità e dal mondo del pallone. Daniele piace ai tifosi anche per questo: la sua semplicità che si sposa perfettamente con la sua passione per Roma e la Roma.