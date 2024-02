Roma, De Rossi sorride: Spinazzola recuperato per l'Inter

Buone notizie per Daniele De Rossi, a pochi giorni dalla complicata sfida contro l'Inter. Alla ripresa degli allenamenti, fissati per questa mattina alle 10 a Trigoria, era presente anche Leonardo Spinazzola. L'esterno ha smaltito la lesione muscolare al quadricipite sinistro e torna dunque a disposizione. De Rossi lo potrà convocare sabato per la sfida contro i nerazzurri.