Mourinho prossimo allenatore del Barcellona? Arriva la risposta del ds Deco

Mentre in Premier, sia a Manchester che a Londra sponda Chelsea, i tifosi lo rivorrebbero in blocco, in Spagna c'è la voce secondo la quale José Mourinho sarebbe nelle mire del Barcellona che deve sostituire Xavi. A precisa domanda ha risposto Deco, il ds del club catalano: "José Mourinho è un grande amico, ma è da un po' che non ci parlo", ha detto in un'intervista al programma Onze su Esports 3 . Nessuna conferma, quindi, ma neppure nessuna smentita. Sull'ipotesi Thiago Motta Deco ha detto: "Non abbiamo visto molte partite del Bologna, perché viaggio talmente tanto che mi limito a guardare le grandi squadre. E' vero che sta facendo un buon lavoro, ma non c'è niente. Non gli parlo da molti anni”.