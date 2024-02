ROMA - Chris Smalling torna a disposizione: il difensore inglese è stato infatti convocato da Daniele De Rossi per il big match dello stadio Olimpico che vedrà opposte Roma e Inter. Dopo un'assenza di oltre cinque mesi - non gioca una partita ufficiale dallo scorso 1° settembre, Roma-Milan 1-2 - il 34enne di Greenwich andrà in panchina contro i nerazzurri di Inzaghi ma è pronto a riprendere il comando della retroguardia giallorossa.