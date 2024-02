Roma assente al funerale di Losi, striscione in Curva contro la società

Ci sono cose che per i tifosi valgono veramente tantissimo. Per la Roma, che di trofei non ne ha vinti tanti nella sua storia, le bandiere sono una cosa fondamentale. Per questo ha fatto tanto scalpore l'assenza del club, e dei tesserati, al funerale di Giacomo Losi, terzo per presenze nella storia del club dopo Totti e De Rossi. Se, però, Daniele ne ha parlato pubblicamente e si è scusato (anche in privato), la Roma è rimasta in silenzio. E durante la partita contro l'Inter la curva lo ha fatto notare.