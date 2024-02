Mancini segna in Roma-Inter: a chi dedica gol e esultanza

Neppure mezz'ora di Roma-Inter e il punteggio è già 1-1. Per i nerazzurri segna Acerbi, per la Roma pareggia un altro difensore centrale, Mancini. Non appena il pallone si insacca alle spalle di Sommer, Mancini va subito a cercare il raccattapalle. Il motivo? Voleva il pallone, da mettere sotto la maglietta.