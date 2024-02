Roma sconfitta dall'Inter, il gesto dei tifosi sotto al diluvio

Roma-Inter finisce con i giallorossi, ottimi per oltre un'ora, che a testa bassa escono dal campo dopo aver preso quattro gol sotto al diluvio e vanno un po' sotto la curva e un po' negli spogliatoi. Ma i romanisti riconoscono che la squadra di De Rossi ce l'ha messa tutta e allora, a fine partita, applaudono con forza Pellegrini e compagni. La Sud, soprattutto, e poi tutti gli altri settori. Non sarà una grande consolazione, la Roma sperava di portare a casa almeno un punto, ma intanto il gesto dei tifosi può essere un'ottima iniezione di fiducia per il futuro.