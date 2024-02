De Rossi, risate con Svilar: cosa gli ha mostrato sul telefono in conferenza

Cresce l'attesa per la sfida tra Roma e Feyenoord, con l'andata allo stadio De Kuip dello spareggio di Europa League. Primo esame europeo per Daniele De Rossi, reduce da tre vittorie e una sconfitta in campionato nelle sue prime partite, che alla vigilia della sfida ha parlato in conferenza stampa. Insieme a lui in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti c'era Mile Svilar, con il quale si è reso protagonista di un siparietto che ha catturato l'attenzione.