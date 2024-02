De Rossi prima di Feyenoord-Roma: rileggi la conferenza stampa

ROTTERDAM - Dopo tre vittorie e una sconfitta in campionato, per De Rossi arriva il primo esame europeo. Domani alle 18.45 la Roma sfiderà il Feyenoord a Rotterdam per l'andata dello spareggio di Europa League. Ecco le parole del tecnico romanista prima della sfida in Olanda.

20:55

De Rossi: "Abraham? Non manca molto al suo rientro"

Il tecnico giallorosso chiosa a Sky: "Dybala e Lukaku stanno bene, hanno lavorato bene, li ho trovati bene anche di morale. Siamo contenti della direzione che stiamo prendendo. Come sta Abraham? Non manca molto al suo rientro".

20:40

De Rossi: "Cristante sta bene. A sinistra giocherà..."

L'allenatore: "La scelta su Spinazzola e Angelino verrà fatta in base a tanti fattori. Sono due giocatori diversi in tutto e questa cosa mi piace. Avere in determinate posizioni giocatori che interpretano il ruolo in maniera diversa è un vantaggio per me. Cristante? Sta bene, ha avuto piccoli problemi, ma è partito con noi e può giocare".

20:25

De Rossi: "Giocheremo anche per i nostri tifosi"

Il tecnico: "È un peccato giocare senza i nostri tifosi. Spesso e volentieri in passato anche i tifosi ospiti hanno dimostrato che si può seguire la propria squadra con amore. Cercheremo di giocare anche per loro e di portare a casa il risultato".

20:10

De Rossi: "Il Feyenoord ha esterni di qualità"

L'allenatore della Roma: "Ho studiato attentamente il Feyenoord, è una squadra che sa giocare a calcio, con esterni di qualità . Io ho grande rispetto per come giocano e per i loro giocatori. Penso che sarà una grande sfida che già nei precedenti è stata equilibrata".

19:55

De Rossi: "Contento di esordire in Europa"

Il tecnico spiega: "Sono contento di esordire in Europa, non era molto preventivabile fino a qualche tempo fa. Il 14 febbraio è il compleanno di mia figlia e lo scorso anno di questi tempi venivo esonerato. Quindi sono grato di questo e voglio approfittarne. Sappiamo che da quella partita che ho giocato fino ad oggi ci sono state altre sfide contro il Feyenoord, con in palio anche qualcosa di importante. Ci sarà un clima infuocato ma poi è il campo a parlare".

19:40

De Rossi: "Torniamo la squadra di Roma-Barcellona"

L'allenatore giallorosso continua: "Ho vissuto tante partite in Europa, positive e negative, infatti non ho mai sollevato un trofeo europeo. Ricordo anche qualche 7-1 dove siamo usciti dallo stadio a pezzi e poi ci siamo risollevati. La vita di un atleta è fatta anche di questo ed è bello alzarsi per tornare a giocare. Se devo scegliere un ricordo particolare scelgo Roma-Barcellona 3-0, una notte indimenticabile sia per il valore dell'avversario, sia per l'atmosfera dell'Olimpico. Poi ce ne sono state tante meno eclatanti, ma per un certo periodo eravamo sempre tra le prime otto squadre d'Europa e voglio che torniamo ad esserlo".

19:25

De Rossi: "Pellegrini? Non potrei essere più contento"

Le parole del tecnico giallorosso in conferenza: ""Pellegrini? Valuto quello che ho visto da quando sono arrivato qui. Sia come uomo, sia come guida per i propri compagni non potrei essere più contento. Continua a essere un esempio e a migliorare. Sintomo che capisce quello che chiedo".

19:10

18:55

Slot: "Mi spiace per Mourinho, ma la Roma resta favorita"

Prima di De Rossi, ha parlato in conferenza l'allenatore del Feyenoord: "Un po' di voglia di rivalsa contro i giallorossi c'è, dovremo essere bravi a frenare Dybala".

18:40

Parla anche Svilar, le dichiarazioni prima di Feyenoord-Roma

Insieme al tecnico giallorosso parlerà Svilar, che domani in porta sarà preferito a Rui Patricio.

18:25

Parla De Rossi, le dichiarazioni prima di Feyenoord-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso prima della sfida di Europa League.

18:10

Domani Feyenoord-Roma alle 18.45

Domani a Rotterdam la Roma scenderà in campo nell'andata dello spareggio di Europa League contro la squadra olandese. Tra una settimana la gara di ritorno allo stadio Olimpico.

