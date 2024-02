De Rossi scopre N'Dicka: la Roma saluta il ritorno del campione d'Africa

De Rossi alla scoperta di N'Dicka

N'Dicka riparte dal successo in rimonta per 2-1, che ha regalato il terzo trofeo continentale alla sua nazionale. Una freccia in più nella faretra di De Rossi che finora non lo ha mai avuto a disposizione e che, proprio in conferenza stampa, aveva anticipato che N'Dicka sarebbe tornato da oggi: tempi di rientro pienamente rispettati. "Ora arriverà N'Dicka. Io non l’ho mai allenato", aveva sottolineato il tecnico giallorosso a Sky, ieri sera, dopo il pareggio con il Feyenoord. Adesso testa solo alla Roma per il difensore ivoriano.