Buffon: "De Rossi unica scelta dopo Mourinho. E su Totti e Spalletti..."

Lunga e interessante intervista quella rilasciata dall'ex portiere, oggi capo delegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon. Tanti i temi trattati a Radio Romanista, dal Mondiale del 2006 passando per l'addio alla Juventus, fino ai tanti incontri con Totti compreso quel pallonetto in un Roma-Parma del 1998 che vedeva entrambi in campo giovanissimi. I due sono sempre stati amici anche fuori dal campo e si sono incontrati di recente proprio in occasione della riappacificazione dell'ex capitano della Roma con Spalletti: "Io e Totti ci vediamo alcune volte, come in occasione della sua riappacificazione con mister Spalletti che è stata una cosa davvero bella secondo me. Comunque, quando ci capita di stare insieme andiamo anche su argomenti più seriosi”.