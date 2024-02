Buffon esce allo scoperto: “Fu un'uscita a vuoto, ma oggi sono pentito”

BIELLA - Una parata con la mano di richiamo, un intervento efficace, seppur tardivo. Gianluigi Buffon si pente. Nulla a che vedere con la brillante carriera vissuta tra i pali. L’errore, quello grave, è stato commesso tra i banchi di scuola, come lui stesso ammette. In occasione della manifestazione "Campioni sotto le stelle" andata in scena a Biella, Buffon ha ammesso di aver aggirato l’ostacolo della maturità.