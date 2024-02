Roma, 170 giorni dopo si rivede Smalling: cosa ha fatto De Rossi

Chris Smalling è tornato in campo con la Roma 170 giorni dopo l'ultima volta . Il difensore inglese è stato buttato nella mischia da Daniele De Rossi, che lo ha inserito al posto di Angeliño al minuto 82' della gara contro il Frosinone .

Smalling, calvario terminato: il gesto di DDR

L'ultima gara dell'ex Manchester United risaliva allo scorso 1° settembre, nella terza giornata di campionato contro il Milan all'Olimpico. Da quella gara, poi, una fastidiosa tendinite che l'ha costretto ai box per cinque mesi e mezzo per un totale ventinove partite guardate dalla tribuna o da casa. Prima della sostituzione De Rossi ha incoraggiato e a lungo il suo calciatore per poi accarezzarlo prima dell'ingresso sul rettangolo di gioco.