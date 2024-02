Roma-Feyenoord, l'allarme: ultras olandesi in città nonostante il divieto

Dopo i disordini in Piazza di Spagna nel 2015 e il danneggiamento della "Barcaccia", Roma-Feyenoord non sarà mai una partita come le altre, specialmente sugli spalti. Oggi la rivalità tra le due tifoserie è forte e i diversi incontri negli ultimi anni non hanno aiutato la situazione: dalla finale di Conference League fino ai quarti di Europa League nella scorsa stagione. Le due squadre si rincontrano per i playoff della stessa competizione. Dopo il pareggio dell'andata, a Roma arrivano gli olandesi. Nonostante la trasferta ai residenti nei Paesi Bassi sia stata vietata, nella Capitale è scattata l'allerta per l'arrivo degli ultras olandesi.