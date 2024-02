Brighton-Roma dove comprare i biglietti e come arrivare allo stadio: le info utili per la partita

La Roma ha pescato il Brighton di De Zerbi nel suo cammino in Europa League. I giallorossi sfideranno gli inglesi ( qui tutti i loro segreti ) agli ottavi di finali, con l'andata a Roma il 7 marzo e il ritorno in Inghilterra il 14 marzo . Di seguito ecco tutte le info utili per la trasferta .

Brighton-Roma, come comprare i biglietti

I biglietti per la trasferta europea saranno gestiti dal club giallorosso. La Roma, infatti, comunicherà nelle prossime ore tutte le informazioni sui biglietti per la sfida a Brighton, tra cui prezzi e data di quando inizierà la vendita.

Brighton-Roma, come raggiungere lo stadio

I tifosi che vorranno seguire e supportare la Roma in Inghilterra per la sfida di ritorno, dovranno prendere un volo verso Londra. Dalla capitale inglese ci saranno poi due opzioni per raggiungere Brighton: in treno, direttamente dall'aeroporto di Gatwick con una durata di 25 minuti e un costo di 20 sterline, oppure affitando un auto e percorrendo la A23 fino a raggiungere la città, dove i tifosi troveranno il Falmer Stadium o Brighton Community Stadium, impianto del club inglese.