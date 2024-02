Roma-Brighton, tutti i segreti e le curiosità della squadra di De Zerbi

Brighton, il soprannome 'The Seagulls'

"The Seagulls", "I Gabbiani" così vengono soprannominati i giocatori del Brighton per ragioni legate alla forte presenza di questa specie sulla costa del Regno Unito. Il gabbiano è anche il simbolo del logo societario che ha come colori ufficiali il bianco e il blu.

Dall'anno di fondazione alla prima volta in Premier League

Il Brighton ha una lunghissima storia che parte dall'anno di fondazione, il 1901, e arriva fino ad oggi in cui il club è una realtà importante della Premier. In realtà non è sempre stato così: nei primi due decenni della sua nascita il Brighton ha infatti giocato nella Southern Football League, lega semi-professionistica a cui prendono parte le squadre del Sud dell'Inghilterra. La stagione 2017/2018 è infatti la prima che i Seagulls disputeranno in Premier League.

Potter e l'arrivo di De Zerbi

Il primo a scrivere il suo nome nella storia del club è Gragam Potter grazie al quale il Brighton otterrà il piazzamento più importante della sua storia chiudendo la stagione 2021/2022 al nono posto in classifica. Con De Zerbi però il club compie davvero il salto di qualità. Nella passata stagione arriva infatti la prima qualificazione alla fase a gironi di Europa League grazie a un bottino di 14 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte nelle 30 gare di campionato. Nella fase a gironi la squadra ha raggiunto un altro storico traguardo vincendo il Gruppo B, davanti a Marsiglia, Ajax e AEK, e qualificandosi direttamente per gli ottavi di finale.