Diretta sorteggio Europa League ottavi: gli avversari di Roma, Milan e Atalanta LIVE

La Roma, dopo aver superato il Feyenord, gioca ancora una volta gli ottavi di finale di una coppa europea. È la decima volta di fila che accade tra Champions, Europa e Conference League. In questo periodo di tempo, la stessa Roma è l’unica squadra italiana a esserci riuscita. Né Juventus, né Inter, né Milan, né Napoli, né Fiorentina, né altre squadre ci sono riuscite: in almeno una stagione non hanno partecipato oppure sono state eliminate prima degli ottavi. La Roma ha iniziato questa striscia proprio contro il Feyenoord, nel 2014-15, quando sulla panchina giallorossa c'era Rudi Garcia.

12:55

Cosa ha fatto lo Slavia contro la Roma

Lo Slavia Praga, avversario del Milan negli ottavi di finale, era nel girone della Roma: contro i giallorossi ha perso 2-0 all'Olimpico e si è imposto con lo stesso punteggio nella capitale ceca.

12:48

Marino dell'Atalanta: "Squadre da Champions"

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, commenta il sorteggio a Sky Sport 24: "Lo Sporting Lisbona è un avversario di grande valore, noi conosciamo loro, ma loro conoscono noi visti i precedenti nel girone. È una squadra di grande valore, grande esperienza internazionale, non dobbiamo sottovalutarli. In questo sorteggio ci sono tante squadre con una grande storia calcistica, potevano tranquillamente essere in Champions, sono tutte molto forti. Atalanta favorita per la conquista del trofeo? A prescindere dai dati, questo è il merito di una società che fa del calcio un lavoro di vita, abbiamo un allenatore e un settore giovanile di primissimo livello e c'è un lavoro che parte da dietro, molto intenso. Abbiamo una città vicina che senz'altro ci aiuta ad arrivare a sognare. Per noi essere qui è già come vincere uno scudetto. Per noi portare la squadra in Europa è un lustro per i tifosi della Dea, per la città, per tutti". ".

12:44

Baresi: "Vogliamo arrivare lontano"

Franco Baresi, ex capitano del Milan e ora vice presidente onorario rossonero, commenta il sorteggio a Sky Sport 24: "Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga, ha fatto un girone molto importante contro la Roma, in campo internazionale bisogna avere rispetto di tutti gli avversari, dobbiamo puntare ad arrivare lontano. Dobbiamo fare attenzione sia all'andata sia al ritorno". Poi, sulla sconfitta di Rennes di ieri sera, dice: "Dispiace sempre perdere anche se è stata una sconfitta indolore. Dobbiamo concedere meno. Avendo vinto 3-0 all'andata forse l'attenzione non era massima". Sui troppi gol incassati dal Milan nelle ultime gare poi dice, da ex grande difensore: "Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti".

12:37

L'Atalanta anticipa al 5 marzo

Sporting-Atalanta non si giocherà il 7 marzo, ma martedì 5 marzo alle 18.45. Questo per la concomitante gara a Lisbona del Benfica che, avendo la precedenza per il miglior piazzamento avuto in campionato, manterrà il suo impegno giovedi 7. C'è già stata la comunicazione ufficiale sul sito della Uefa.

12:35

I precedenti di Milan e Atalanta

Il Milan non ha mai affrontato i cechi dello Slavia Praga nelle coppe europee, mentre l'Atalanta ha già incrociato i portoghesi dello Sporting Lisbona nella fase a gironi di questa Europa League e, in passato, nella Coppa delle Coppe 1987-88 e 1963-64.

12:30

Il quadro completo degli ottavi di finale

Sparta Praga-Liverpool

Olympique Marsiglia-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Friburgo-West Ham United

Sporting Lisbona-Atalanta

Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen