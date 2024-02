Totti: "Il mio pronostico su Roma-Brighton. De Rossi? Ho una speranza"

Francesco Totti ha commentato il sorteggio di Europa League della Roma che agli ottavi di finale dovrà sfidare il Brighton di De Zerbi: "Sarà un avversario ostico, preparato, allenato da un italiano che conosce il nostro calcio. In Inghilterra sta facendo molto bene, quindi c'è un 50% di possibilità di passare come di esser eliminati ".

Cosa ha detto Totti su De Rossi?

Intervenuto a Sportmediaset, l'ex capitano della Roma ha anche parlato dell'approccio positivo avuto in panchina dall'ex compagno Daniele De Rossi: "Penso sia entrato con il piede giusto, sta facendo bene e non era semplice sostituire Mourinho e allenare la Roma, piazza molto difficile, molto particolare. Speriamo che possa continuare su questa strada”. Totti è intervenuto a margine del World Legends Padel Tour che, dice, "è una competizione molto bella e importante. E’ divertente perché rivediamo tanti ex compagni e ti tieni in allenamento così non passi mai per quello che ti ricordavano”.