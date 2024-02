Clamoroso Roma: collaboratore di Juric infiltrato a Trigoria, interviene la polizia

Clamoroso a Trigoria: oggi pomeriggio, intorno alle 16, mentre la Roma era in campo per la rifinitura in vista del Torino, la polizia (commissariato di Spinaceto) ha identificato Michele Orecchio, collaboratore di Ivan Juric, che osservava di nascosto il lavoro della squadra di De Rossi. Orecchio, 34 anni, è stato intercettato all'interno di un normale controllo che la polizia fa quotidianamente intorno al centro sportivo Bernardini ed è stato poi allontanato.