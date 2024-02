Un uomo col binocolo e la scritta: "Orecchio spione": è questo lo stendardo comparso in Curva Sud prima di Roma-Torino. Il riferimento è al collaboratore di Juric che domenica pomeriggio è stato pizzicato a controllare, con tutti i mezzi necessari, l'allenamento di De Rossi prima di essere identificato dalla polizia. Una cosa che non è andata giù alla Roma e allo stesso De Rossi, anche perché non era la prima volta che Orecchio veniva intercettato nei pressi del Bernardini.