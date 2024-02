Roma, Svilar: "I rigori con il Feyenoord un sogno sempre nel cuore"

Svilar è stato l'eroe di Roma-Feyenoord , grazie ai due rigori parati che hanno permesso alla Roma di poter accedere agli ottavi di finale di Europa League , dove troverà il Brighton di De Zerbi. In occasione di una serata evento per il lancio dell'accordo tra la Roma e JD, l'estremo difensore è tornato sul match dell'Olimpico: "I rigori con il Feyenoord sono stati un sogno. Serata che rimarrà sempre nel mio cuore, ma ora andiamo avanti".

Cristante: "Vincere a Roma è una grande emozione"

Con Svilar c'era anche Cristante che ha sottolineato: "È sempre bello vincere, è il nostro lavoro, vincere a Roma la Conference poi è stata un emozione fortissima", mentre Bove si è soffermato sul suo percorso dalle giovanili alla prima squadra. "E' quello che auguro a tutti i ragazzi della Primavera, arrivare con i grandi senza andare in prestito è il massimo". Non è mancata una dichiarazione di Baldanzi, giunto in giallorosso nel corso della sessione invernale di mercato, il quale ha ribadito che "l'ambientamento procede benissimo".