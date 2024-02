Roma-Feyenoord diretta, segui la partita di Europa League LIVE

Allo stadio Olimpico è la notte di Roma-Feyenoord, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Scocca l'ora del verdetto, è tempo di conoscere quale sarà la squadra che staccherà il pass per qualificarsi agli ottavi di finale dopo l'1-1 di una settimana fa a Rotterdam. Calcio d'inizio alle 21. Aggiornamenti in tempo reale.