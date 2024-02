Roma-Feyenoord, battibecco tra Karsdorp e Slot a bordocampo. E Lukaku...

Momenti concitati alla fine del primo tempo di Roma-Feyenoord. Karsdorp, che secondo i giocatori olandesi aveva accentuato una caduta per un fallo, è stato duramente ripreso da Slot. Il terzino della Roma, olandese ed ex Feyenoord, ha ovviamente capito subito e ha risposto per le rime. C'è stato un battibecco, poi i due sono scesi nello spogliatoio (dove hanno continuato a discutere). Nel frattempo, però, anche Lukaku si è innervosito per qualche parola di troppo dei giocatori del Feyenoord che, da belga, ha immediatamente compreso. E stava per replicare a tono, prima di essere portato via dai compagni.