Dybala svela il regalo di Giugliano con dedica speciale: l'emozionante risposta

ROMA - Parlano la stessa lingua del calcio Manuela Giugliano e Paulo Dybala. L’argentino ha ricevuto in regalo la maglia della calciatrice della Roma Femminile: il dieci sulle spalle e la speciale dedica “Con grande onore all’idolo di sempre”. Dono bellissimo che la Joya ha postato in una storia Instagram con scritto: “Grazie mille Manuela per il bellissimo regalo. Ti auguro tante dybalamask”. Feeling speciale per due ragazzi che stanno facendo le gioie della Roma. La Giugliano ultimamente sta festeggiando ogni rete proprio come la Joya. Questione di gol e di “mask”. Esultanze tutte da vivere per tifosi e tifose.