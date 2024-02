Dybala e il futuro alla Roma: il contratto, la clausola e tutti i dettagli

ROMA - A domanda diretta sul futuro, dopo la tripletta contro il Torino, Dybala ha risposto con onestà: «In futuro non sai mai cosa possa succedere. Ma adesso voglio godermi ogni momento con questa squadra meravigliosa». La sua situazione contrattuale è nota: la scadenza nel 2025 può essere aggirata attraverso una clausola rescissoria da 12 milioni che può essere sfruttata entro la fine di luglio (o anche dall’1 al 15 gennaio). Dybala, legatissimo a Mourinho, non ha mai voluto ascoltare altre proposte in passato. Ma dopo l’esonero dell’allenatore preferito, qualche dubbio lo ha avuto.

Dybala e il rinnovo: la situazione

A questo punto ogni scenario è aperto. Partendo da due certezze: 1) la Roma, che deve ancora annunciare il nome del direttore sportivo, non lo ha mai chiamato per parlare di un possibile rinnovo; 2) Dybala, che guadagna oltre 6 milioni netti a stagione, cambierà squadra l’estate prossima solo se troverà un’opzione migliore della Roma. A trent’anni compiuti da poco si sente ancora un calciatore da campionati top, quindi non dovrebbe cedere per quest’anno alle lusinghe dell’Arabia Saudita. Ma molto dipenderà anche dai programmi della Roma: quale squadra gli metterebbero a disposizione i Friedkin?