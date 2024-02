Doping Pogba, arriva il commento di Dybala: le parole che emozionano i tifosi

ROMA - Piove sul bagnato per Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus, è stato squalificato quattro anni per doping: l'ex Manchester United era risultato positivo al testosterone dopo la gara di Udine dello scorso 30 agosto per la prima di campionato. Pogba, scosso dalla sentenza, ha deciso di rompere il silenzio sul proprio profilo Instagram, esprimendo il proprio disappunto dopo la squalifica. Tanti i messaggi per il 'Polpo', tra i quali spicca il commento di Paulo Dybala, suo ex compagno ai tempi della Juve nonché grande amico.