Dybala, la gag social con Azmoun è esilarante: cosa ha pubblicato Paulo

Vigilia della gara con il Monza per la Roma di Daniele De Rossi : i giallorossi affronteranno la squadra di Raffaele Palladino all'U-Power Stadium domani alle 18:00 e, nel viaggio in treno verso la Lombardia, Paulo Dybala ha voluto stemperare un po' la tensione pubblicando sui proprio social un foto di Azmoun .

Dybala prende in giro Azmoun sui social

Fin qui tutto normale, se non fosse che nello scatto pubblicato dall'argentino nelle storie di Instagram ci sia anche un piccola scritta: "Sei bellissimo". Un'evidente presa in giro al compagno di reparto, che si era mostrato sorridente per la foto della Joya.