Roma, Lukaku e Dybala come Dzeko e Salah: il dato

Il gol segnato da Romelu Lukaku contro il Monza è stato il suo decimo stagionale Serie A . Il belga ha trafitto Di Gregorio su assist di Paulo Dybala che, nel contempo, con una magistrale esecuzione su punizione è arrivato già a undici reti in campionato. I giallorossi, dunque, possono godersi due attaccanti in doppia cifra.

Due attaccanti in doppia cifra, come sette anni fa

Un traguardo che non veniva raggiunto da tempo. La Roma, infatti, non aveva due attaccanti contemporaneamente in doppia cifra dalla stagione 2016/2017. Anche in quel caso l'annata si chiuse con due attaccanti in doppia cifra, ovvero Edin Dzeko e Mohamed Salah, che misero a segno, rispettivamente, 29 e 15 reti.