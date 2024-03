Retroscena De Rossi, cosa ha detto alla squadra dopo il Monza: tutto il discorso

ROMA - Se l messaggio dopo la bella vittoria contro la squadra di Palladino è stato subito chiaro e ribadito ieri mattina alla squadra prima di cominciare l’allenamento a Trigoria. i vittorie nelle ultime sette partite di campionato, venti gol realizzati e un quarto posto che è sempre più vicino. La Roma si gode questo momento d’oro, l’ambiente è naturalmente carico d’entusiasmo per la gestione De Rossi mentre il tecnico non ha alcuna intenzione di esaltarsi ma professa calma e attenzione ai suoi. «Perché siamo ancora a carissimo amico», ha detto dopo la gara contro il Monza . I



Il discorso di De Rossi alla squadra: cosa ha detto

Tutto il gruppo in cerchio nella palestra del Fulvio Bernardini, tutti ad ascoltare De Rossi che ha sì fatto nuovamente i complimenti a chi è sceso in campo sabato pomeriggio, ma ha soprattutto frenato l’eccesso di entusiasmo che in situazioni come queste possono portare non ad un appagamento, perché sono professionisti, quanto a un rilassamento in vista delle prossime delicate sfide. «Siamo ancora al quinto posto e non va bene, perché noi siamo la Roma», una delle frasi chiave del discorso del tecnico. Che poi ha proseguito chiedendo massima concentrazione e coinvolgimento in campo e fuori per aspirare a risalire la classifica, senza esaltarsi per queste sei vittorie ma continuando a lavorare sodo perché il percorso è ancora lungo e pieno di insidie. La sfida della Roma deve essere quella di cominciare ora a fare davvero sul serio, quindi proseguire con questo trend di risultati, continuare il cammino europeo e andare a prendersi con forza il quarto posto in classifica. Un discorso che è stato apprezzato dai senatori della squadra e che è stato accolto favorevolmente dall’intero spogliatoio.

