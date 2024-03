Fiorentina-Roma, le scelte di De Rossi: Angeliño torna, Paredes sta bene

ROMA - Le fatiche della coppa europea si fanno sentire, ma non c’è tempo né per riposarsi né tantomeno per pensare a un massiccio turnover. Del resto, non sarebbe questa la partita ideale per stravolgere una formazione che adesso sta andando a gonfie vele e punta a un successo, il quarto consecutivo in trasferta, che lancerebbe la Roma verso la zona Champions ora distanza soltanto un punto dopo la sconfitta del Bologna contro l’Inter. Così Daniele De Rossi ha chiesto ieri ai suoi uno sforzo per continuare a sudare e lottare nonostante un po’ di stanchezza inevitabile, per poi cambiare qualcosa in più nel ritorno contro il Brighton e nella partita successiva di campionato contro il Sassuolo. L’ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali. Qualcosa il tecnico cambierà, ma senza esagerare. Partitamo però dalle defezioni. Chris Smalling nell’allenamento di rifinitura della sfida di Europa League contro il Brighton ha riportato un trauma alla caviglia destra che lo costringerà a saltare la sfida di oggi del Franchi. Non si è allenato negli ultimi giorni e punta al rientro nella gara di giovedì prossimo in Inghilterra. Lo stesso si può dire di Renato Sanches che ha invece un affaticamento muscolare e anche lui non siederà in panchina. Difficilmente comunque sarebbe sceso in campo, ormai il portoghese è fuori dai piani della Roma e con De Rossi ha giocato appena quattro minuti in dieci partite.