Minuto 28' del secondo tempo: Paulo Dybala esce durante Fiorentina-Roma. Al suo posto Baldanzi. Subito c'è apprensione, perché è stato Paulo a chiedere di uscire perché stremato, ma nessuna ansia. Quando esce dal campo, infatti, De Rossi gli chiede subito come va e lui lo rassicura. In vista della partita di giovedì a Brighton in Europa League per la Roma è la notizia migliore.