Fiorentina-Roma 1-0 diretta, viola in vantaggio con Ranieri LIVE

Fiorentina e Roma si affrontano nel posticipo delle domenica sera valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie A . Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per un piazzamento europeo e dopo lo stop del Bologna contro l'Inter potrebbe essere una grande opportunità per avvicinare la zona Champions, anche se quest'anno il quinto posto potrebbe regalare la qualificazione grazie al ranking UEFA .

21:05

18' - Fiorentina in vantaggio con Ranieri

Gol di Ranieri sugli sviluppi di un corner battuto da Arthur: spizzata di Nico Gonzalez per il colpo di testa del centrale viola che non lascia scampo a Svilar.

21:00

13' - Ancora applausi per Astori

Applausi per Davide Astori nel minuto che ricorda il suo numero di magliua.

20:59

12' - Altro irregolarità di Mancini su Sottil

Rischia il capitano giallorosso, già ammonito, per un altro fallo su Sottil. De Rossi ha deciso di spostarlo al centro della difesa, mettendo Llorente come braccetto di destra. L'allenatore ha mandato a scaldare anche Huijsen per qualche minuto.

20:57

10' - Fallo di Llorente su Belotti

Il difensore spagnolo atterra l'ex attaccante giallorosso in un contresto in mezzo al campo.

20:55

9' - Sussulto Fiorentina sull'asse Gonzalez-Bonaventura

Cross insidioso di Nico Gonzalez su cui non arriva di poco Bonaventura: blocca Svilar.

20:53

6' - Ammonizione per Mancini

Mancini spende subito il giallo: fallo su Sottil.

20:52

5' - Occasione per Lukaku

Mancino da fuori area di Lukaku: respinge Terracciano.

20:47

Roma schierata con la difesa a tre

Rispetto alle formazioni ufficiali, la Roma si schiera in campo con la difesa a tre, con Angeliño sulla fascia destra. Questo, quindi, lo schieramento effettivo: (3-5-2) Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Angeliño, Cristante, Paredes, Aouar, El Sharaay; Dybala, Lukaku,

20:45

1' - Partiti, è iniziata Fiorentina-Roma

Calcio d'inzio al Franchi: primo pallone toccato dalla Roma con Dybala.

20:39

Il ricordo di Astori

Il 4 marzo di sei anni fa ci lasciava Davide Astori: applausi dai tifosi di Roma e Fiorentina al momento dell'annuncio dello speaker. Dal settore giallorosso, poi, è partito un coro per il compianto difensore con una conseguente standing ovation allo stadio.

20:36

Gli impegni europei

Entrambe le squadre arrivano da impegni europei giocati lo scorso giovedì: la Fiorentina ha superato per 4-3 il Maccabi Haifa negli ottavi di Conference, mentre la Roma ha battuto 4-0 il Brighton sempre agli ottavi, ma di Europa League

20:33

De Rossi: "Quando le cose vanno bene gli acciacchi si sentono meno"

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi nel pre-partita a DAZN: "Non ho dovuto dire a nessuno di stringere i denti, quelli che stanno fuori avrebbero avuto molta voglia di giocare. Questi sono calciatori costruiti per fare tante partite in una settimana e quando le cose vanno abbastanza bene gli acciacchi si sentono meno. Abbiamo avuti gli stessi giorni della Fiorentina per preparare la gara, c'è poco da pensare a questo: ci si prepara sulla qualità dei singoli e la coralità della squadra di Italiano, che io ammiro tanto. Possono crearci difficoltà, lo hanno fatto anche con l'Inter fino alla fine".

20:30

Solo Inter e Bologna meglio della Roma dall'arrivo di DDR

Dall’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, solo Inter (21) e Bologna (19) hanno conquistato più punti dei giallorossi in campionato (18, frutto di sei successi e una sconfitta) e nessuna squadra ha segnato più reti dei capitolini (20, alla pari dei nerazzurri). LEGGI QUI TUTTE LE STATISTICHE PRE-GARA.

20:23

I complimenti di Italiano a De Rossi

Anche Vincenzo Italiano ha fatto un'analisi della gara (e non solo) a pochi minuti dal calcio d'inizio: "E' un momento importante, affrontiamo squadre di alto livello. Noi vogliamo restare a aggrappati al treno che ci precede, oggi siamo in casa dove stiamo facendo bene e arriviamo dalla vittoria in Conference, speriamo che questo entusiasmo possa darci un aiuto in più. Lopez e Arthur hanno libertà di ricevere palloni e fanno girare la squadra ma siccome il brasiliano arriva da un piccolo probelma, Maxime ha l'occasione di mostrare il suo valore. Barak è in crescita, ho tante opzioni anche a gara in corso. De Rossi? Complimenti a lui, a il vantaggio di conoscere la piazza e l'ambiente, la gente lo adora. Sfruttare questa occasione per lui è importante ma mi auguro di metterlo in difficoltà, poi che vinca il migliore".

20:18

Al Franchi è arrivato il ct Spalletti

Arrivato allo stadio anche Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana.

20:15

Llorente: "Belotti? Non ci sono amici durante la partita"

Le dichiarazioni Llorente a DAZN prima della gara: "Belotti? Sappiamo che è un grande giocatore, ci conosciamo a vicenda ma quando comincia la partita non ci sono amici".

20:12

Arthur: "Infortunio? Sto bene"

Le dichiarazioni di Arthur ai microfoni di DAZN: "La caviglia è a posto, ho avuto un piccolo infortunio. Sono al 100%, è tutto a posto".

20:10

Il numero di spettatori allo stadio

Circa trentamila tifosi totali stasera al Franchi per Fiorentina-Roma.

20:05

Al via il riscaldamento!

Le squadre sono sul terreno di gioco per la consueta preparazione pre-gara.

19:55

Le riserve della Roma

Questa la panchina di Daniele De Rossi: Rui Patricio, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Azmoun, Celik, Baldanzi, Spinazzola, Bove, Zalewski, Boer.

19:50

La panchina della Fiorentina

Questi gli uomini a disposizione di Vincenzo Italiano: Martinelli, Vannucchi, Dodo, Arthur, Ikoné, Castrovilli, Nzola, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Comuzzo, Parisi, Barak.

19:45

Le scelte ufficiali di De Rossi

ROMA (4-3-3): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Dybala, Lukaku, El Sharaawy. All. De Rossi

19:42

La formazione ufficiale della Fiorentina

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti. All. Italiano

19:40

Squadre arrivate allo stadio, atteso anche il ct Spalletti

Fiorentina e Roma sono arrivate al Franchi. In tribuna è atteso anche il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.

19:35

2500 tifosi giallorossi a Firenze

Tra la sfida contro la Fiorentina e la trasferta Europa a Brighton di giovedì si muoveranno circa 4000 tifosi romanisti.

19:30

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Scopri dove poter guardare la gara del Franchi in tv e in streaming: CLICCA QUI.

19:20

Le ultime di formazione

Scopri le ultimissime sulle probabili scelte di Vincenzo Italiano (CLICCA QUI) e Daniele De Rossi (CLICCA QUI).

19:15

Fiorentina-Roma, cresce l'attesa

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Fiorentina-Roma: alle 20:45 le squadre di Italiano e De Rossi daranno il via alla danze all'Artemio Franchi.

Stadio Artemio Franchi - Firenze