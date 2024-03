Italiano nervoso, De Rossi sollevato: cosa ha detto Fiorentina-Roma oltre il campo

Cosa è successo all'ultimo minuto di Fiorentina-Roma? E' successo che la Roma ha pareggiato una partita che, forse, aveva messo in conto di perdere. Mentre la Fiorentina ha pareggiato una partita che, forse, aveva messo in conto di vincere. Le due squadre erano entrambe stanche perché entrambe hanno avuto, e avranno, la coppa. Ma mentre la Fiorentina aveva messo in campo da subito gambe e giocate, la Roma ci ha messo un po' (un bel po') a carburare. Ecco perché Italiano, quando pensava di averla portata a casa, si è innervosito, De Rossi invece, con infinita esultanza finale, è rinato.