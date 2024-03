Diretta De Rossi dopo Fiorentina-Roma: interviste in tv e conferenza stampa live

FIRENZE - Un pareggio che vale come una vittoria. La Roma riprende al 95' una partita che sembrava persa con un gran gol di Llorente, mantiene a cinque punti di distanza la Fiorentina e guadagna un punto sul quarto posto del Bologna, ora distante tre lunghezze. Tra luci e ombre la prestazione giallorossa, che dopo la magica serata europea con il Brighton sbaglia molto in fase difensiva ed è meno incisiva del solito in avanti. Il pareggio finale consente comunque a De Rossi di allungare la striscia positiva a sette risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della sfida contro la squadra di Italiano.