Paredes consola Osvaldo: il commovente messaggio

"Lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani". Osvaldo si è confessato in un video pubblicato su Instagram confermando di essere anche caduto nel vortice delle dipedenze. Il suo sfogo non è caduto nel vuoto. Infatti, è arrivato il sostegno di molte calciatori e non. Uno su tutti? Leandro Paredes, centrocampista della Roma, che ha scritto: "Forza Dani, caro!!!! Forza, che andrà tutto bene". Tra i commenti c'è anche quello di Giampaolo Pazzini: "Forza Dani!!! Un abbraccio grande".