De Rossi si emoziona per la domanda su Osvaldo: "Non è facile, è un fratello"

Da una parte c'è De Rossi, l'allenatore della Roma, soddisfatto per il passaggio ai quarti di finale. Da una parte c'è Daniele , il ragazzo che è preoccupato per un amico che oggi, dall'altra parte del mondo, ha manifestato a tutti il suo disagio. Quando, al termine della partita con il Brighton, a Daniele viene chiesto se ha voglia di mandare un messaggio a Dani Osvaldo , c'è qualche attimo di silenzio. Si capisce chiaramente che per De Rossi non è facile rispondere e si capisce altrettanto chiaramente che il video di Osvaldo, stamattina, lo ha colpito. L'allenatore della Roma si emoziona, gli occhi sono lucidi, poi però risponde.

Video di Osvaldo, le parole da brividi di De Rossi

"Parlerò con Dani - dice De Rossi - che è mio fratello. Non è facile, sapevo qualcosa ma non sapevo tutto. Ci siamo sentiti domenica dopo Fiorentina-Roma, mandandoci alcune foto dei nostri vecchi Fiorentina-Roma. Preferirei non esprimere nulla, ma Dani sa che io per lui ci sarò sempre, come quando eravamo compagni e come lui c'è stato per me quando sono andato in Argentina". Ci sono rapporti che vanno oltre il calcio e oltre le distanze ed è per questo che le parole di De Rossi non sono di facciata, ma sentite. E chissà se quando le leggerà, perché lo farà, Osvaldo non si senta un po' meno solo.