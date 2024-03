Huijsen, prima convocazione con la Spagna Under 21

Da giorni si parlava di una sua probabile convocazione con la Spagna e ora è ufficiale. Dean Huijsen farà parte della prossima spedizione della formazione Under 21 spagnola. Il centrale difensivo in prestito alla Roma aveva già disputato diverse partite con le nazionali giovanili olandesi, ma ha scelto di giocare per la Spagna .

Huijsen-Spagna, prima convocazione nell'Under 21

A fine febbraio aveva ufficialmente cambiato nazionalità grazie al decreto reale 200/2024 diventando uno spagnolo a tutti gli effetti. Huijsen, insieme alla famiglia, si era tarsferito a Marbella, in Spagna, quando aveva cinque anni. Tant'è che la sua prima squadra professionistica è stata il Malaga, prima di passare alla Juventus nell'estate del 2021. Nelle nazionali giovanili olandesi conta 18 presenze e due gol, tra Under 17, 18 e 19. Ora potrebbe esordire con l'Under 21 della Spagna nell'amichevole contro la Slovacchia in programma per giovedì 21 alle 19.