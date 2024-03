Pellegrini, esultanza contenuta dopo il gol e la corsa da De Rossi: cosa è successo

Non sono stati mesi facili, quelli passati, per Lorenzo Pellegrini; un rendimento non eccezionale in campo, tante illazioni sulla sua vita privata fuori. Quando Daniele De Rossi lo ha trovato, anzi ritrovato, a Trigoria, ha visto un giocatore (e un uomo) che aveva bisogno di ritrovare fiducia e certezze. E' successo: con Daniele in panchina Pellegrini ha segnato 6 gol in 13 partite, praticamente una rete ogni due incontri. Non solo: si sta rivedendo il primo Pellegrini di Mourinho, Spalletti conta su di lui per la Nazionale e anche il feeling con parte dei tifosi sembra quello di un tempo.