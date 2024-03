Roma-Sassuolo diretta, segui la sfida di Serie A all'Olimpico LIVE

ROMA - Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League la Roma di De Rossi vuole tornare a correre in campionato, dove ospita il Sassuolo di Ballardini nel match valido per la 29ª giornata di Serie A . Dopo tre successi di fila e il pari di Firenze, i giallorossi cercano altri punti pesanti nella loro rincorsa a un posto in Champions League. Segui la diretta ...

16:17

Roma-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming

La fine del tunnel è vicina per Tammy Abraham, che dopo il lungo stop per infortunio tornerà oggi a respirare l'aria di campo. Convocazione simbolica per il centravanti della Roma, che in vista dell'imminente rientro in gruppo verrà portato da De Rossi in panchina contro il Sassuolo all'Olimpico.

16:12

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv e in diretta streaming. Ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Roma, stadio Olimpico