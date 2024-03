De Rossi scaramantico: tutti ridono per la battuta su Dybala e Pellegrini

Risate in sala stampa, all'Olimpico, quando Daniele De Rossi in conferenza se la cava con una battuta a una domanda sulla condizione atletica di Pellegrini, autore del gol vittoria con il Sassuolo. Il motivo? L'allenatore della Roma pensa immediatamente a Dybala. "L'ultima volta che ero seduto su questa sedia - le sue parole - mi avete detto che Dybala aveva una condizione stratosferica, quindi avrei paura a rispondere a questa domanda ecco". Risate e sorrisi, anche perché non è la prima volta che De Rossi, soprattutto sulle condizioni fisiche del talento argentino, fa gli scongiuri e mette in mostra un po' di sana scaramanzia.