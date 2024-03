La Roma celebra la festa del papà: visita ai detenuti di Rebibbia e Regina Coeli

ROMA - La Roma celebra la festa del papà. "Dopo l’annuncio dell’adesione del Club al Twinning Project, finalizzato alla formazione e riabilitazione dei detenuti, in occasione della Festa del Papà del 19 marzo è stata organizzata un’attività di distribuzione di palloni e uova di Pasqua AS Roma nelle case di reclusione di Rebibbia e Regina Coeli", recita il comunicato della società giallorossa. "Questa iniziativa, che coinvolge la Community, vuole offrire ai detenuti dei due istituti di pena della Capitale la possibilità di trascorrere un giorno speciale con la grande “famiglia” giallorossa e i propri figli, che potranno così ricevere dai papà le uova, gentilmente fornite da ICAM, e i doni romanisti in occasione dei prossimi colloqui".