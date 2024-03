Svilar, Azmoun, Angelino: la strategia della Roma per la prossima stagione

Roma, il resto della rosa

La società intanto sta facendo un ragionamento in prospettiva sui giocatori attualmente in organico che non hanno certezze contrattuali: Spinazzola, al momento infortunato, è in scadenza e in bilico ma può ancora strappare il rinnovo se De Rossi resterà. L’altro terzino Angeliño, in prestito dal Lipsia, sarà riscattato per 5 milioni in caso di qualificazione alla Champions, come da accordo (verbale) tra i club. Anche Llorente ha buone possibilità di rimanere, visto che la Roma ha il diritto di acquisto dal Leeds, sempre per 5 milioni. Per quanto riguarda Huijsen, Lina Souloukou chiederà alla Juventus di rinnovare il prestito oneroso per un anno. Kristensen tornerà al Leeds mentre Azmoun, che può essere acquistato per 12,5 milioni dal Bayer Leverkusen, dipende da...Lukaku. Se la Roma riesce a trattenerlo, libera il centravanti di riserva.