Totti, il chiarimento su Dybala: "Niente contro di lui, ho parlato da tifoso"

" De Rossi? Non mi aspettavo una partenza così. Però lo speravo perché conosco Daniele, una persona eccezionale che ha una voglia diversa da tanti altri allenatori. Quello che sta facendo è grandioso". Sono le parole di Francesco Totti , intervistato da Marialuisa Jacobelli in una diretta Instagram su Sport Mediaset. Tanti i temi trattati dall'ex capitano giallorosso.

Totti su Dybala: "Parlo da tifoso"

Sullo scandalo creato dalle sue parole su Dybala: "Non sono un dirigente, io sono un tifoso, della Roma soprattutto. Posso dire quello che voglio come tanti altri tifosi. Non sono contro Dybala, l'ho sempre difeso. Per me è il giocatore più forte della Roma, che è una squadra diversa senza di lui. Non ne ho mai parlato male. Da dirigente farei delle valutazioni, ma sono stato io il primo a portato a Roma".

Totti su Mourinho: "È da ringraziare"

"L'Inter ha già vinto lo Scudetto? Diciamo che ha un bel vantaggio. Difficilmente potrà perdere lo Scudetto, dipenderà da loro e da Inzaghi nelle ultime partite. Mourinho? Ne ho sempre parlato bene e continuerò a farlo. Si può solo ringraziarlo per essere venuto alla Roma. Io allenatore? No, non è nei miei pensieri".