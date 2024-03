Biglietti Roma-Milan di Europa League: stadio quasi esaurito, pochi tagliandi rimasti

Manca poco meno di un mese a Roma-Milan di Europa League (ritorno dei quarti previsto il 18 aprile) ma l'Olimpico è praticamente esaurito. Dopo una giornata di vendita libera sono rimasti pochi tagliandi a disposizione: nonostante i prezzi non popolari, andando stasera sul sito (circa 10 i minuti di attesa) si trovano solamente alcune tribune. Tevere e Montemario hanno ancora qualche posto libero, ma sono davvero pochi. I romanisti, quindi, rispondono ancora una volta presente. E per la società è in arrivo un incasso record.