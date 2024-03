Dybala, il ct dell'Argentina risponde a Totti: cosa ha detto Scaloni

Prima l'affondo ("Se fossi un dirigente della Roma penserei bene a confermare un top player che gioca 15 partite all’anno") e poi il chiarimento . Ma le parole di Totti sul futuro di Dybala sono arrivate anche in Argentina . Il ct della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni , ha commentato l'assenza della Joya con l'albiceleste, che è rimasto a Trigoria per recuperare dalla leggera lesione all'adduttore.

Scaloni e l'assenza di Dybala

"Non ho sentito le parole di Totti, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre dato tanto. Lo apprezziamo molto e ci dà fastidio che non possa essere qui, soprattutto ora che non c'è Leo (Messi, ndr). Sarebbe stato bello per lui contribuire con il suo calcio. È un peccato", ha detto Scaloni mettendo il focus su Dybala.